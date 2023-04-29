حدائق الرى تواصل استقبال الزوار للاستمتاع بالربيع

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن استمرار توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية ، وذلك للاستمتاع بأجواء فصل الربيع من على ضفاف نهر النيل فى محافظة القليوبية.

‎وتواصل اجهزة الوزارة بالقناطر الخيرية العمل على مدار الساعة - من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشر ليلا - لتنظيم وتأمين حركة الزوار ونظافة الحدائق والمرافق داخل الحدائق وتنظيم دخول وخروج سيارات الزوار بالجراجات التابعه للحدائق، حرصا على راحة الزوار واستمتاعهم بقضاء فترة الإجازات والأعياد.

يشار إلى أن وزارة الرى انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 8 أفدنة، وتطوير حديقة التوفيقي والتوسعة الإضافية لها بمساحة إجمالية 3 أفدنة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم 5 مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام 1967 ، ويصل ارتفاعه إلى 72 مترا، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.