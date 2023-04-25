حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل 62 ألف زائر فى عيد الفطر

كتبت أسماء نصار

‎أكدت وزارة الموارد المائية والري استمرار توافد الزوار على حدائق الري بالقناطر الخيرية ، حيث بلغ عدد الزوار أمس "رابع أيام العيد" 16 ألف زائر، ليصبح إجمالي أعداد الزوار خلال إجازة عيد الفطر 62 ألف زائر.

‎وتواصل أجهزة الوزارة بالقناطر الخيرية العمل على مدار الساعه - من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانيه عشر ليلا - لتنظيم وتأمين حركه الزوار ونظافة الحدائق والمرافق داخل الحدائق وتنظيم دخول وخروج سيارات الزوار بالجراجات التابعه للحدائق، حرصا على راحة الزوار واستمتاعهم بقضاء فترة الأجازات والأعياد.

يشار إلى أن وزارة الرى إنتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق ب القناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنه، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه 6 أفدنة، وحديقه البحيرة على مساحه 5 أفدنة، وحديقه الياسمين بمسطح 8 أفدنة، وتطوير حديقة التوفيقي والتوسعة الاضافية لها بمساحة اجمالية 3 أفدنة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم 5 مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام 1967، ويصل ارتفاعه إلى 72 متر، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.