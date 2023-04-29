ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.. "هيرميس للوساطة" تنفذ تداولات بمليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.045 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14.6%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 840.6 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.8%.

وحلت شركة إي في جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 532.6 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.4%، وفي المركز الرابع تأتى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 523.4 جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الخامس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 437.5 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.1%.

وجاء فى المركز السادس شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 424.1 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%، شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 377 مليون جنيه بنسبة 5.3%، وحل في المركز الثامن شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة 310.7 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، وتايكون للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول 305.3 مليون جنيه، 261.1 مليون جنيه، بنسبة 4.3%، 3.7% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 17796.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 3074.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 4674.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.10%.