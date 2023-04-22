ترتيب شركات السمسرة بالبورصة.."هيرميس" تنفذ تداولات بـ1.1 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية ، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 18.1%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 596.9 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.8%.

وحلت شركة برايم لتداول الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 522.2 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.6%، وفي المركز الرابع تأتى شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، بقيمة تداول بلغت 413.6 جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.8%، وفي المركز الخامس شركة إي في جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 387.3 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.4%.

وجاء فى المركز السادس شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 333.2 مليون جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.5%، شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية في المركز السابع، بقيمة تداول 318.2 مليون جنيه بنسبة 5.2%، وحل في المركز الثامن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية بقيمة 257.9 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر، شركتا ثاندر لتداول الأوراق المالية، والأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 235.8 مليون جنيه، 208.7 مليون جنيه، بنسبة 3.9%، 3.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 17516.04 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2991.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4549.74 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 20933.88 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3491.39 نقطة.