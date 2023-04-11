المجموعة المالية هيرميس تعلن إتمام الإصدار الرابع بقيمة 250 مليون جنيه ضمن برنامج طرح سندات قصيرة الأجل لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»

تمثل هذه العملية الإصدار الأول ضمن برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين والذي تم الموافقة عليه مؤخرًا، والإصدار الرابع لشركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» وتأتي في إطار خطة الشركة لتنويع مصادر التمويل في ظل الجهود التي تبذلها للتوسع في عملياتها التشغيلية وكذلك قاعدة المستثمرين

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 250 مليون جنيه لصالح شركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية»، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة. وتمثل تلك العملية الإصدار الرابع للشركة والإصدار الأول من برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين والذي تم الموافقة عليه مؤخراً.

وتبلغ مدة استحقاق الإصدار الرابع للسندات قصيرة الأجل غير المضمونة 12 شهرًا بعائد ثابت يُصرف مع نهاية الإصدار، ومن المقرر توظيف حصيلته في تنويع مصادر التمويل لشركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية». ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني «ميريس» قيمت التصنيف الائتماني للإصدار "+BBB" مع نظرة مستقبلية مستقرة للالتزامات طويلة الأجل غير المضمونة على مستوى السوق المحلي، كما منحته تصنيف ائتماني (Prime-2) للالتزامات قصيرة الأجل.

وفي هذا السياق، أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس عن اعتزازه بنجاح الإصدارات السابقة لشركة «هيرميس للوساطة في الأوراق المالية» التابعة للمجموعة فضلًا عن دعم واحدة من كبرى شركات الوساطة في الأوراق المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تنفيذ الإصدار الرابع للشركة والإصدار الأول من برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل والذي تم الموافقة عليه مؤخراً. وأكد جاد أن المجموعة المالية هيرميس نجحت في تعظيم الاستفادة من المكانة الرائدة التي تنفرد بها في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر عبر مواصلة الاستفادة من معدلات الطلب المرتفعة على هذا النوع من فئات الأصول عالية الجودة، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على توفير بدائل تمويلية عالية القيمة للشركات الراغبة في تنمية عملياتها فضلًا عن إتاحة الفرصة للمستثمرين على الساحتين المحلية والدولية لاقتناص الفرص الاستثمارية عالية القيمة.

وتأتي هذه الصفقة في أعقاب نجاح المجموعة في إتمام العديد من كبرى الصفقات في سوق إصدار وترتيب الدين في مصر، حيث نجحت المجموعة في إتمام الإصدار الرابع لسندات التوريق لشركتها التابعة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، والإصدار الثامن البالغ قيمته 193.65 مليون جنيه لصالح شركة «بريميوم إنترناشيونال» لخدمات الائتمان، والإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة «بداية» للتمويل العقاري بقيمة 958 مليون جنيه. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المجموعة المالية هيرميس في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 638 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز للتعمير»، والإصدار الثاني لسندات توريق بقيمة 805.5 مليون جنيه لصالح شركة «مدينة نصر للإسكان والتعمير»، والإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة «التعمير للتمويل العقاري – الأولى»، بقيمة 998.5 مليون جنيه.

وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد والمدير الأوحد للإصدار، وكذلك المنظم والمروج الأوحد وضامن تغطية الإصدار.