بدء امتحانات النقل للابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسى الثانى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت منطقة الأقصر الأزهرية، عن انطلاق امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية والإعدادية، اليوم السبت، وذلك تحت رعاية الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية، ومتابعة وإشراف أحمد عبادى مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ عبد الله صالح مدير عام العلوم الشرعية والعربية.

وبدأت منطقة الأقصر الأزهرية أعمالها فى الامتحانات رسمياً، حيث بلغ عدد طلاب الصف الرابع الابتدائى 4622 طالبا وطالبة، وطلاب الصف الخامس الابتدائى 3249 طالبا وطالبة، وطلاب الصف الأول الإبتدائى 5430 طالبا وطالبة، والصف الثانى الإعدادى 4260 طالبا وطالبة.

ومن جانبه صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة سير الإمتحانات، وذلك للوقوف على كافة أعمال الإمتحانات، والتأكد على أنها تمر في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب.

فيما اعتمد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022/203، وذلك للمراحل التعليمية المختلفة، والتى تبدأ فى 6 مايو المقبل وتنتهى لجميع المراحل فى 24 مايو المقبل، حيث تم التأكيد على تقديم أفضل دعم للطلبة خلال أيام الإمتحانات طوال الشهر المقبل، وشدد الدكتور صبرى خالد، على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، وأيضاً بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال حدوث أي أمر طارئ، حيث ناقش مع قيادات المديرية ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لجان الشهادة الإعدادية وذلك بحضور صفوت جارج وكيل المديرية وهشام عبد الستار محمود مدير الشئون التنفيذية والخدمات بالمديرية.