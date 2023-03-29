الأقصر تحتفل بذكرى مرور 1083عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، الاحتفالية التي نظمتها الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بمناسبة مرور 1083عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر، والتى توافق السابع من شهر رمضان المعظم من كل عام، بحضور قيادات منطقة الأقصر الأزهرية، وعدد من رجال الدين الإسلامى والمسيحى وقيادات المحافظة.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها عرض كلمة مسجلة لشيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، وتخلل الحفل كلمات لرئيس الادارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية الدكتور خليفة محمد إبراهيم، والدكتور السيد الشوربجي وكيل كلية البنات الازهرية بطيبة، والشيخ عمر السيد مدير منطقة الوعظ بالأقصر، والأنبا أرمانيوس فريد ممثل الكنيسة بالأقصر وكيل مطرانية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، وسمر حساني الواعظة بمنطقة الأقصر الأزهرية.

كما تضمن الحفل فقرات إنشاد ديني وفقرات دينية متنوعة وتكريم لعدد من طلاب وطالبات وعمال الأزهر المتميزين، وفي كلمته هنأ نائب المحافظ شيخ الأزهر وقيادات وممثلي الأزهر الشريف بهذه المناسبة والذكرى السعيدة.

وقال نائب المحافظ، فى كلمته، إن الأزهر قبلة للعلم والعلماء ومن الصروح الكبيرة التي لها دور هام في نشر التسامح والفكر الوسطي، معرباً عن تقديره لكافة رجال الأديان السماوية الذين ينشرون الأفكار الصحيحة في مختلف القضايا وتطويع العلم لما يتفق مع الاديان، حيث شهد الاحتفالية التي عقدت بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة الأقصر قيادات الأزهر والأوقاف والكنيسة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للأزهر قد قرر في مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة إفتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.



حفل مرور 1083عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر



حضور الإحتفالية بمنطقة الأقصر الأزهرية



إحتفالية مرور 1083عامًا هجريًّا على تأسيس الجامع الأزهر