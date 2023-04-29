النمسا تدرس فتح سفارة لها فى غانا لتعزيز العلاقات الثنائية

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أفادت الرئاسة فى غانا بأن النمسا تدرس فتح سفارة لها فى البلاد من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأشارت الرئاسة الغانية - فى بيان نقلته صحف محلية اليوم /السبت/ - إلى أن مشروع إنشاء سفارة للنمسا فى غانا جرى تناوله فى إطار زيارة مستشار النمسا كارل نيهامر إلى غانا يوم الأربعاء الماضي، وهى زيارة تعد الأولى من نوعها لمستشار نمساوى للدولة الواقعة بمنطقة غرب إفريقيا.



وأوضح البيان أن الهدف من فتح سفارة للنمسا فى غانا، هو المساهمة فى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أنه على الرغم من عدم الإعلان عن جدول زمنى حتى الآن لفتح هذه السفارة، إلا أن المستشار النمساوى أكد أن حكومته "ستعمل" على تحقيق هذا الهدف.



وأوضح البيان أن رئيس غانا نانا أكوفو أدو، والمستشار النمساوى وقعا عددا من الاتفاقيات فى قطاعات رئيسية تتعلق بالنمو الاقتصادى وتعزيز التجارة والاستثمار ودعم السلام والأمن فى غرب أفريقيا، فضلا عن المرونة والتكيف مع المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأمنية ومكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل.



يشار إلى أن العلاقات التجارية بين النمسا وغانا تطورت خلال السنوات القليلة الماضية، إلا أنها لا زالت محدودة.. فوفقا لمركز التجارة الدولى بلغ حجم التبادل التجارى بين النمسا وغانا 29 مليون دولار فى عام 2022 مقارنة بـ17 مليون دولار فى عام 2021، بزيادة بلغت نسبتها 70%.