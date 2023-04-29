اليوم السابع
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"النقل" تنفذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة.. صور

السبت، 29 أبريل 2023 10:05 م
"النقل" تنفذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة.. صور النقل تنفذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل مشروع محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، وسبق توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم المحطة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وتحالف (هاتشيسون- COSCO - CMA- MSC).
 
ويتم إنشاء رصيف بطول 1200م، من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريباً، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا. 
 
ويستهدف انشاء المحطة بهذا العمق لتتمكن من استقبال سفن عملاقة بطول 400 متر كما سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو بهدف زيادة الطاقة الإستيعابة لتداول الحاويات والبضائع. 
 
ويتم تطوير مينائي الاسكندرية والدخيلة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير كافة الموانىء المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالمياً من مراكز التجارة واللوجستيات. 
 
ويأتي ذلك في إطار توجيهات، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويوفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
 
تنفيذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة (1)
تنفيذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

تنفيذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة (2)
تنفيذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

تنفيذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة (3)
تنفيذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

تنفيذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة (4)
تنفيذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

تنفيذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة (5)
تنفيذ محطة حاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

 


ميناء الدخيلة

رصيف 100

ميناء الأسكندرية الكبير

تطوير الموانئ



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