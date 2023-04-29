الكشف عن صورة لم تنشر من قبل للملك تشارلز أثناء دراسته بكامبريدج

كتبت ريم عبد الحميد

نشرت الصحف البريطانية صورة لم تنشر من قبل لملك بريطانيا تشارلز الثالث، وذلك أثناء دراسته فى جامعة كامبريدج، وقالت إن هذه الصورة تنشر لأول مرة.

وقبل تتويج تشارلز المقرر الشهر المقبل، شاركت كلية ترينتى فى كامبريدج التى درس فيها تشارلز لمدة ثلاث سنوات، صورة للأمير وقت أن كان يبلغ من العمر 18 عاما، والتى التقطت له فى أكتوبر 1967.

وظهر تشارلز فى صورة بحجم طابع البريد فى مكتبة رين بالكلية التى تعود للقرن السابع عشر، وكتب عليها صاحب السمو الملكى أمير ويلز. وتم حفظ الصورة فى أرشيف كلية ترينتى منذ التقاطها قبل 56 عاما.

وقال البروفيسور أدريات بول، زميل ترينتى، والذى عاصر تشارلز، إنه بالنسبة لهم جميعا، طلاب ترينتى، كانت المرة الأولى فى مكتبة رين. فقد شعروا بالضيق والتخويف بعض الشىء، وتساءلوا: هل نحن فى المكان الصحيح، كثير من الكتب، تماثيل نصفية لشيرشون وماركوس أوريليوس، وتمثال بايرون.

ودرس تشارلز علم الآثار والأنتروبولوجيا فى عامله الأول، ثم التاريخ لمدة عامين، وتخرج فى عام 1970 بدرجة 2.2.

وتعتبر تلك الدراسة بمثابة شهادة ثانوية عامة لدخول الطالب إلى الجامعة، عندما يوافق على مراعاة قوانين ومراسيم المؤسسة. وبعدها يتم قبولهم لكليتهم المختارة من بين 29 كلية بكامبريدج تقبل طلاب البكالوريوس.

وبالإضافة إلى تصويره وهو يريدتى "الجاون" لسجل القبول، وقع تشارلز ايضا فى تاب الكلية مع زملائه الطلاب.

وكتب اسمه "تشارلز فيليب ارثر جورج أمير ويلز، واسم والده الأمير فيليب دوق أدمنبرة، وكان محل السكان، قصر باكنجهام، لندن.