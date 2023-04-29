القومى للمرأة بأسوان يواصل تنظيم 24 جلسة دوار داخل قرى "حياة كريمة"

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان ، الجهود المبذولة للتوسع فى تنظيم فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى والتوعوى بمختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه تم تنظيم عدد 24 من جلسات الدوار للتنمية المجتمعية، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف، وبالتعاون والتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية، مشيرة إلى أن الجلسات استهدفت توعية 1200 سيدة ورجل وطفل من أهالى قرى ونجوع البصيلية الوسطى والكلح غرب والصعايدة والدقاديق والنصراب الشهامة والرمادي بحري والشراونة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى مدينة كوم امبو وقرية السبيل قبلي بمركز كوم أمبو.

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والقضايا المجتمعية الحالية.