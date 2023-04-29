السياحة تكشف أسباب زيادة أسعار تذاكر زيارة بعض المتاحف والمواقع الأثرية

كتب محمد أسعد

أكد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار على أن الزيادات الجديدة التى أقرها المجلس الأعلى للآثار على أسعار تذاكر زيارة بعض المتاحف والمواقع الأثرية فى مصر -والتى سيتم تطبيقها بداية من أول مايو وأول يونيو المقبل- تُطبق على الأجانب فقط، ولا يوجد زيادات تخص الزائرين المصريين.

وأوضح فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن تلك الزيادات شملت تذاكر زيارة بعض المتاحف والمواقع الأثرية، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار العمل على رفع إيرادات المجلس وتدعيماً لموازنته بما يساهم فى مشروعات الترميم والصيانة وإنشاء متاحف جديدة وتخفيض منسوب المياه الجوفية وغيرها من المشروعات للحفاظ على المتاحف والمواقع الأثرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين فى مختلف المواقع الأثرية فى مصر ولاسيما مع ارتفاع تكاليف الصيانة والترميم وأعمال الحفائر وغيرها من الأعمال التى يضطلع بها المجلس الأعلى للآثار خاصة وأن موازنة المجلس ذاتية.

وأكد عمرو أبو نادى المشرف على قطاع التمويل أن متوسط سعر تذكرة زيارة المتاحف والمواقع الأثرية فى مصر بالنسبة للأجانب خلال عام 2010 كانت 48 جنية مصرى، وفى عام 2022 كانت 98 جنيها مصريا، وإذا تم مقارنتها بسعر الدولار مقابل الجنية نجد أنه حتى مع تطبيق الزيادات الجديدة مازالت الأسعار تتناسب مع ما يراه ويزوره السائح من آثار وحضارة فريدة لا مثيل لها حول العالم، وخاصة أيضًا إذا تم مقارنتها بأسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية حول العالم.

وأشار إلى أن تلك الزيادات التى جاءت على أسعار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية بالنسبة للأجانب، فى ظل تضاعف مستوى القياس العام للأسعار 10 مرات خلال الأعوام ما بين 2010 وحتى 2022.

وجاءت الأسعار الجديدة بعد الزيادة كالآتي:

- منطقة آثار الهرم بسعر 360 جنيها، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- المتحف المصرى بالتحرير بسعر 300 جنيه، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- معبد الكرنك بسعر 300 جنيه، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- وادى الملوك بسعر 400 جنيه، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- الدير البحرى بسعر 240 جنيها، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- معبد الأقصر بسعر 260 جينها، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- معبد إدفو بسعر 300 جنيه، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- معبد كوم امبو بسعر 240 جنيها، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- معبد فيله بسعر 300 جنيه، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- قلعة صلاح الدين بسعر 300 جنيه، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- منطقة سقارة بسعر 300 جنيه، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- المسلة الناقصة بسعر 120 جنيها، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- متحف ميت رهينة بسعر 100 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- وادى الملكات بسعر 120 جنيها، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- مقبرة توت عنخ آمون بسعر 360 جنيها، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- معبد هابو بسعر 140 جنيها، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- دهشور بسعر 100 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- السلطان حسن بسعر 120 جنيها، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- المتحف القبطى بسعر 150 جنيها، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- كوم الشقافة بسعر 100 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- قلعة قايتباى بسعر 100 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- متحف الإسكندرية القومى بسعر 120 جينها، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- كوم الدكة بسعر 100 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- عمود السوارى بسعر 100 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- معبد سيتى الأول بسعر 1400 جنيه، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- مقبرة نفرتارى بسعر 1600 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- مقابر بنى حسن بسعر 100 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- مقابر دير المدينة بسعر 140 جنيه، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

- تل العمارنة بسعر 100 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- معبد دندرة بسعر 150 جنيها، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- متحف الغردقة بسعر 200 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

- متحف شرم الشيخ بسعر 200 جنيه، اعتبارا من 1 مايو 2023.

-معبد أبو سمبل بسعر 400 جنيه، اعتبارا من 1 يونيو 2023.

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