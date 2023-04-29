التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء إخماده حريقا بمنزله فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش ملحق بمنزل بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج نتج عن الحريق وفاة مالك الحوش بعد إصابته " بحالة حروق متفرقة بالجسم " أثناء مشاركته فى إخماد الحريق وتبين أن سبب الحريق.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل أثناء مشاركته فى عملية إخماد النيران بحريق نشب بحوش منزله بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بنشوب حريق بحوش بناحية نجع الشيخ رمضان دائرة مركز المنشاة حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو ناصر م ع ر 57 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة مالك الحوش نتيجة إصابته " بحالة حروق متفرقة بالجسم " أثناء مشاركته فى إخماد الحريق وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزى وأفادت نجلة المتوفى المدعوة أميرة ن م 28 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بمضمون ما تقدم وأرجعت سبب الحريق إلى تطاير شرر أثناء قيام والدها بإشعال النيران بكمية من المخلفات داخل الحوش تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.