السيطرة على حريق كنيسة العذراء والملاك ميخائيل والأنبا كاراس بديروط دون خسائر

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن متابعته لأعمال السيطرة على حريق كنيسة العذراء والملاك ميخائيل والأنبا كاراس بديروط، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، والذى أسفر عن احتراق مكونات الكنيسة دون وقوع أية خسائر فى الأرواح.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد بنشوب حريق بكنيسة العذراء والملاك ميخائيل والانبا كاراس بديروط والتابعة لايبارشية صنبو وديروط للاقباط الارثوذوكس فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الفور تم اخطار قوات الحماية المدنية والاطفاء والاسعاف والتى تواجدت على الفور بموقع الحادث، وتم السيطرة على الحريق الذى التهم مكونات الكنيسة الخشبية وملحقاتها دون وقوع أية خسائر فى الأرواح.

وأشار محافظ أسيوط ، فى بيان صادر عن إدارة الاعلام بالمحافظة اليوم، إلى أنه تابع بصفة مستمرة أعمال السيطرة على الحريق وتداعياته ، وحتى استقرار الأوضاع.

وناشد محافظ أسيوط جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وعدم نشر أي معلومات أو بيانات غير رسمية منعاً لاثارة القلق ، مؤكداً على تواصله المستمر مع قيادات الكنيسة وطمأنة المواطنين ، مشيدا بدور قوات الحماية المدنية والاطفاء من تدخلهم السريع والسيطرة على الحريق ومساعدة بعض الاهالى والمتطوعين .

كما وجه محافظ أسيوط ، محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والذى تواجد بموقع الحريق وتابع أعمال السيطرة عليه ، بتشكيل لجنة هندسية وعمل تقرير عن الحريق والتنسيق مع الجهات الامنية لمعرفة اسبابه ومتابعة وفحص المبانى والمنشأت المجاورة لبيان سلامتها وعدم تضررها من الحريق ، وتقديم كافة اوجه سبل الدعم والمساعدة لقيادات الكنيسة لمواجهة تداعيات الازمة .

كانت ايبارشية صنبو وديروط للاقباط الارثوذوكس، قد اصدرت بيانا، أشارت فيه إلى أن حريق هائل قد نشب في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل والشهيد أبي سيفين والقديس الأنبا كاراس بديروط - غرب، في حوالي الساعة الرابعة فجراً وذلك نتيجة تسريب غاز من أنبوبة الغاز المستخدمة في عمل القربان لافتا الى ان الحريق أنهى على الكنيسة وملحقاتها بالكامل، موضحاً أنها مشيّدة بالخشب، كما أن الكنيسة الأثرية مشيّدة أيضاً من حوائط وسقف من الخشب ،مشيرا الى انه فور وقوع الحادث تم إبلاغ الجهات المختصة، التي أسرعت على الفور بسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتواجد أجهزة الأمن ، معرباً عن شكره إلى الله لعدم حدوث أية خسائر في الأرواح، أو في المنازل والمدارس المجاورة للكنيسة مشيدا بالجهود التي بذلتها أجهزة الحماية المدنية، والمواطنين من جيران الكنيسة وغيرهم، في إخماد الحريق، واختتم البيان بعبارة " نصلى أن يحفظ الله الكنيسة وبلادنا مصر من كل شر".