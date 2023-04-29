"التجارة" تقر شهادة القائمة البيضاء موافقة على استيراد مستحضرات التجميل

كتب هانى الحوتى

أقرت وزارة التجارة والصناعة، شهادة الانضمام للقائمة البيضاء لشركات مستحضرات التجميل المحلية، الصادرة عن هيئة الدواء المصرية، كموافقة استيرادية مسبقة ترفع عند إصدار الرقم التعريفي للشحنات (ACID).

أوضحت الوزارة، في منشور موجه لمصلحة الجمارك المصرية، أنه تم خلال شهر يونيو عام 2022 استحداث خدمة قوائم استيراد بيضاء لشركات التجميل، وهي خدمة اختيارية تتيح للشركة حال اعتمادها للقائمة البيضاء عدة مزايا أهمها أنه يتم السماح لها باستيراد قائمة خامات مستحضرات التجميل ومستلزمات التعبئة، وكذلك مستحضرات التجميل تامة الصنع، على أن تلتزم الشركات بالتقدم للحصول على خطاب إفراج جمركي محرز عند كل شحنة يتم استيرادها.

وأفرجت الحكومة عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى مطلع الأسبوع، وذلك بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

وبلغ المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية 5 مليارات دولار، مع العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.

وقررت وزارة المالية، تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3% خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج «دعم المصدرين».