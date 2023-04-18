إجراء 4075 حملة تفتيشية على المصانع وإعداد 987 دراسة فنية واعتماد 320 مركز صيانة

كتب إسلام سعيد

كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الـ 3 أشهر الاولي من عام 2023 أن المصلحة أجرت 4075 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية ومراكز الخدمة، وأعدت 987 دراسة فنية متخصصة تضمنت 939 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و24 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و18 دراسة لمصلحة الضرائب و6 دراسات لاستخدام حصص الكحول.

وأكد المهندس إيهاب أمين مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الفنية والمشرف على مصلحة الرقابة الصناعية علي أهمية الدور الذي تقوم به مصلحة الرقابة الصناعية في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً بما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي والارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

أوضح أمين أن المصلحة قامت بمنح تراخيص وأذون لـ 984 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 320 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتنفيذ 455 حملة رقابية متنوعة، تضمنت التفتيش على 1534 مصنع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطنين والخط الساخن بالرد على 181 شكوى، وتقديم 3853 استشارة فنية.

وأشار إلى أن حملات التفتيش والرقابة تمت بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشملت مصانع متخصصة في مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية والجلدية ومواد البناء والانشاءات المعدنية والغزل والنسيج والبلاستيك والرخام والخزف.