ضبط راكب حاول تهريب 806 أشرطة دوائية وآخر بحوزته 1060 عبوة مستحضرات تجميل

كتب ـ أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب عربي تهريب كمية من الشرائط الدوائية، وراكب مصري آخر حاول تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن.

المحاولة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بيروت، حاول راكب عربي خداع رجال الجمارك بعدما قام محمد نبيل طلب مأمور الجمرك وإبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بإنهاء الإجراءات الجمركية له وتقدير الضرائب الجمركية المستحقة عليه، حيث قام الراكب بوضع حقيبة إضافية فوق ظهره لم تكن معه وقت التفتيش كان قد أخفاها بجوار أحد المكاتب التي تم سداد الضرائب عليها، فقام محمد نبيل باستيقافه بعدما حاول الخروج من الدائرة الجمركية، وبتفتيش الحقيبة وجد كمية من الشرائط الدوائية، قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من الدكتور مؤمن حسن وهيثم رجب ومحمد قنديل وعبد القادر السيد لجرد وعد وتحريز المضبوطات التي بلغت 806 أشرطة دوائية.

أما المحاولة الثانية فكانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية القادمة من هنزو(الصين) حيث استوقف أحمد عطا الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من هادي أشرف الوكيل مأمور الجمرك و أحمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام عمرو عبد المنعم مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف فادي نبيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستحضرات وأدوات التجميل، قام أحمد فؤاد مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من احمد عمر عجمي وأحمد مجاهد و عماد سيد حسين وفادي نبيل وفاطمة عبده وشريف عيد وأحمد مرسي لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت 1060عبوة مستحضرات تجميل.

أمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 98 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، كما أمر أحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الأولي بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم لسنة ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي .