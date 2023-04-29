وضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية البحرية فى شمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

قام اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء يسري عبد الله سالم، رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية، المدرسة الثانوية البحرية بالتلول بمركز بئر العبد.

وأكد المحافظ، أن هذه المدرسة هي الأولى من نوعها في مصر، وتهدف الى استحداث نوعية جديدة من التعليم بشمال سيناء، وذلك لخدمة الصيد وأعمال السفن.

واضاف المحافظ ان المدرسة سيتم إنشائها على مساحة 10 آلاف و800 متر مربع بتكلفة تبلغ 22 مليون و125 ألف جنيه، وتضم 7 ملاحق وهي 9 فصول دراسية، 20 فراغ تكميلي، ورشة مصايد وملاحة وورشة صناعة المركبات والنقل وورشة بناء السفن الحديدية وورشة المحركات البحرية، و٥ مخازن وغرفتي حارس.

وأشار المحافظ إلي دعم هيئة الابنية التعليمية لمحافظة شمال سيناء، من خلال بناء المدارس والاستراحات الخاصة بالمعلمين، لافتا الي انه كان يوجد مدرسة تجريبية واحدة وخلال 3 سنوات وصل عدد المدارس التجريبية إلى 10 مدارس، مؤكدا أن شمال سيناء أصبح بها جميع انواع التعليم سواء مدارس رسمية او لغات أو خاصة أو يابانية أو دولية.

بدوره أكد اللواء يسري عبد الله سالم، رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية،علي اهتمام الهيئة بشمال سيناء وتنفيذ مشروعات بها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا علي ان مدرسة التلول البحرية هي اول مدرسة متخصصة في أعمال الصيد وخدمة السفن.