أكاديمية الشرطة تنظم دورتين تدريبيتين فى مجالات "حقوق الإنسان"

كتب محمود عبد الراضي

نظم مركز بحوث الشرطة ب أكاديمية الشرطة ، الدورة التدريبية رقم (345)، فى مجالى (الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان)، بمشاركة (25) متدربا من الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية، يمثلون (11) دولة أفريقية، وكذا الدورة التدريبية رقم (375) فى مجال (مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر) بمشاركة عدد (19) متدرباً يمثلون (5) دول كومنولث .. بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، تعزيزاً لأوجه التعاون الأمنى الدولى بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بتلك الدول.

استهدفت الدورتين إعداد وتأهيل المتدربين (علمياً ومهارياً) فى شتى مجالات العمل الأمنى، تحت إشراف نخبة من ضباط الشرطة المصرية، حيث ارتكزت البرامج العلمية والتدريبية التى أعدها مركز بحوث الشرطة، على عدد من المحاور العلمية والنظرية والتطبيقية والذى شارك فيها نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى مجال الدورات إلى جانب المحور الثقافى والسياحي والذى أتاح الفرصة للمتدربين زيارة أشهر المعالم السياحية والأثرية والتاريخية بالبلاد.

يأتى ذلك فى ضوء تعزيز أوجه التعاون الأمنى الدولى بين وزارة الداخلية المصرية والأجهزة الأمنية بمختلف الدول.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تعظيم أواصر الصلة مع الدول الصديقة فى كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك وخاصة مجال تبادل الخبرات الأمنية .. وفى ضوء التعاون الأمني مع تلك الدول لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى فى شتى مجالات العمل الشرطى للكوادر الأمنية الدولية بهدف تحقيق الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.