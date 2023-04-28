وكيل القوى العاملة بأسيوط: وفرنا المئات من فرص العمل خلال ملتقيات التوظيف

أسيوط – هيثم البدرى

قال على سيد وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة أسيوط، فى تصريح خاص لـ"ليوم السابع"، أن المديرية نظمت أكثر من ملتقي توظيفى كان آخرها منتصف مارس الماضي والذى شاركت فيه 23 شركة مختلفة في كافة المجالات لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل وبدأ هذا الملتقي يجنى ثماره حيث وفر هذا الملتقي المئات من فرص العمل بكبرى الشركات والمصانع في المجالات المختلفة كالمقاولات وإدارة المشروعات والتمويل والأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين على الحياة والدعاية والأمن والحراسة والنظافة وبعض الجامعات الخاصة بالمحافظة وغيرها بالإضافة إلى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية في مختلف المجالات وريادة الاعمال لتأهيلهم في مجال التدريب الوظيفى.

وأضاف وكيل وزارة القوى العامل، أن الملتقي الذى كان يسبق هذا الملتقي تمكنا من تشغيل 334 من الشباب فى العديد من الشركات المتنوعة والمختلفة بعد استكمال أوراقهم وكافة المستندات المطلوبة وهو ما سام بشكل كبير فى الإقبال الكبير للشباب في أسيوط والخريجين من الجنسين فى الإقبال على الملتقيات التوظيفية التى يتم إقامتها فى أسيوط.

وأوضح سيد ، أن الملتقى التوظيفي يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب وخلق فرص عمل حقيقية للشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته لمواجهة البطالة وزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى توفير فرص التدريب من أجل التوظيف لصقل خبرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيرًا إلى إقتراب الإعلان عن ملتقي توظيفى آخر سيقام بمحافظة أسيوط جار التنسيق له بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة.