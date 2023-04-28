مصرع طفل تحت عجل سيارة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقيت طفلة بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعها تحت عجلات سيارة ملاكي، تم نقلها إلى مستشفى سرس الليان، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ من مستشفى سرس الليان باستقبال طفلة عمرها 6 سنوات مصابة اشتباه نزيف بالمخ وتوفيت متأثرة بإصابتها.



بالانتقال والفحص تبين مصرع الطفلة س، م، م 6 سنوات مقيمة إحدى قرى مركز منوف، متأثرة بإصابتها باشتباه نزيف بالمخ، وبسؤال والدها، قرر أنها أثناء اللهو والتشبث على الإكصدام الخلفي لسيارة ملاكي كلك نجل عمه، تحرك بالسيارة ووقعت على رأسها.



وبسؤال مالك السيارة أكد على عدم رؤيتها، وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 7412 جنح مركز منوف، وذلك بعد سماع أقوال والد الطفلة وقائد السيارة المتسببة في الحادث وعدد من شهود العيان، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقع، والتي قررت دفن الجثمان وتسليمه لذويه، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة نحو الواقعة.







