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مصرع طفلين وإصابة ثالث فى حادثين بكفر الشيخ

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:47 ص
مصرع طفلين وإصابة ثالث فى حادثين بكفر الشيخ حادث - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقى طفل مصرعه غرقا بترعة بلشاش بقرية الطاهر، وأصيب آخر، كما لقى طفل مصرعه في حادث سير بقرية العجوزين التابعة لمركز دسوق، وجرى نقل جثماني الطفلين لمستشفى كفر الشيخ العام، و مستشفى دسوق العام.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً  يفيد بغرق الطفل" عمرو. ر.ح" ،12 سنة بترعة بلشاش بقرية الطاهر، وأصيب" ابراهيم.ر.ي" ،17 سنة، بصعوبة في التنفس، وجرى إنقاذه من الغرق عندما كان يستحمان بترعة بلشاشة، وجرى نقل جثمان عمر لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، والمصاب لاستقبال المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 كما لقي الطفل "عمرو.م.ا"8 سنوات، العجوزين دسوق، في حادث سير بقرية النوايجة بالعجوزين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة.

 


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