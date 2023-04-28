محافظ أسوان يقود حملة انضباطية مفاجئة داخل السوق السياحى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الجمعة، حملة انضباطية مفاجئة داخل السوق السياحى، وأيضاً داخل أسواق الشواربى والحارث والسيدة نفيسة، حيث قام المحافظ بإستدعاء مسئولى المحليات وشرطة المرافق لرفع كافة الإشغالات على جانبى الممشى داخل السوق السياحى.

وشدد المحافظ، على ضرورة إلتزام أصحاب المحلات بالمساحات المخصصة لهم أمام محلاتهم لعرض بضائعهم ، كما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتوقيع غرامات فورية على أصحاب المحلات المخالفة، على أن يتم تسديد رسوم استغلال هذه المساحات خلال فترة الخمس شهور الماضية مرة واحدة، مكلفاً بمصادرة كافة المضبوطات التى تم رفعها فى حملة الإشغالات ، وتوجيهها لدور الرعاية الاجتماعية للأيتام.

وأشار محافظ أسوان، إلى أهمية التواجد الميدانى لمسئولى المحليات وشرطة المرافق حتى يكون هناك شعور عام لدى المواطنين بإعادة الإنضباط فى السوق السياحى وباقى الأسواق بما يتواكب مع مشروع التطوير الذى تم تنفيذه بالسوق السياحى بطول 2500 متر على 4 قطاعات، وخلال الجولة الميدانية استمع المحافظ لمطالب وشكاوى المواطنين، كما حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع عدد كبير منهم بناءاً على رغباتهم.