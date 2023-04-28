إزالة 4 حالات تعد بمساحة 394م2 بمركز إدفو بأسوان.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية بأسوان، جهودها المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل بين كافة الجهات المختصة للإستعداد لإنطلاق الموجه الـ 21 لإزالة التعديات والتى تستمر فى الفترة من 29 إبريل وحتى 14 يوليو القادم.

ويتواكب مع ذلك الإستمرار فى إزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على ضرورة أن يتوازى مع ذلك أيضاً قيام المحليات بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب القيام بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول.

وفى هذا الإطار أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، الفورية لـ 4 حالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية على مساحة 394 م2 بقرى الشراونة والعوينية التابعين للوحدة المحلية لقرية الحجز بحرى ، بجانب قرية الزنيقة التابعة للوحدة المحلية لقرية الرمادى قبلى.

وفى السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان أعمال النظافة العامة ، وإستكمال أعمال رفع وجرد الأتربة بطول شارع كسر الحجر وصولاً لمزلقان السيل ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة بالحدائق والشوارع والميادين بنطاق حى غرب المدينة .