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محافظ أسوان: تنفيذ 85% من مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:30 م
محافظ أسوان: تنفيذ 85% من مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية تطوير منطقة الطابية التاريخية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة، وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 85 %، ومقرر الإنتهاء من أعمال التطوير بنهاية الشهر المقبل.

وأوضح محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن المشروع يشمل إنشاء 2 قاعة مناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى بما يساهم فى إيجاد موارد ثابتة للصرف على منطقة الطابية بعد الإنتهاء من أعمال تطويرها بنهاية الشهر القادم.
 
وأشار "عطية"، إلى أهمية الإلتزام بإنشاء بوابات لدخول الأفراد، وأخرى للسيارات ، وخاصة أن مشروع التطوير سيساهم فى تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية وهى شوارع شرق البندر والحدادين والشواربى الجديد وبشير بك ، بالإضافة إلى فتح محور جديد يربط بين بشير بك والحدادين بطول 500 متر ، وبعرض 15 متر فى إتجاهين ، فضلاً عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابى.
 
ووجه المحافظ إلى ضرورة أن يتم أثناء إنشاء اللاندسكيب والحدائق والمسطحات الخضراء إقامة برجولات ونوافير وأماكن ترفيهية للعائلات على غرار حديقة الأزهر بالقاهرة ، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى .
 
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تطوير منطقة الطابية التاريخية

 

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تطوير منطقة الطابية التاريخية

 


اسوان

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