ضبط المتهم بالنصب على المواطنين فى الدقهلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية ) بتضرره من ( مالك مكتب إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية ) لقيامه بالنصب والإحتيال عليه وإدعائه على خلاف الحقيقة بإمتلاكه نفوذ وعلاقات بالمسئولين تمكنه من تعيين نجل الشاكى بإحدى الشركات وتحصله منه على مبلغ مالى نظير ذلك، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى الذى تحصل عليه من الشاكى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم إستهداف المذكور تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية وأمكن ضبطه.. وبمواجهته
أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
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