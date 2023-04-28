الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظتى أسيوط وكفرالشيخ) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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