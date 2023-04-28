اليوم السابع
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رئيس كوريا الجنوبية يحذر من رد ساحق على استخدام بيونج يانج للأسلحة النووية

الجمعة، 28 أبريل 2023 12:50 م
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من رد ساحق على استخدام بيونج يانج للأسلحة النووية الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول
واشنطن (أ ش أ)

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حذر الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول، من أن كوريا الشمالية ستقابل برد نووى ساحق حال حاولت استخدام أسلحة نووية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" اليوم الجمعة، أن يون أصدر التحذير خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في البنتاجون، وقال: "إذا حاولت كوريا الشمالية استخدام الأسلحة النووية، فسوف تواجه ردا حازما وساحقا، بما في ذلك القدرات النووية الأمريكية، من التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والقوات المسلحة لجمهورية كوريا".

وحث يون، كوريا الشمالية على إدراك أنها لا تستطيع فعل أي شيء بالأسلحة النووية، وعليها أن تتخذ قرارا بنزع السلاح النووي من أجل السلام الحقيقي والازدهار المتبادل في شبه الجزيرة الكورية".

كما أعرب عن ثقته في الولايات المتحدة، قائلا: "أثق تماما في التزام الولايات المتحدة الراسخ بالردع الموسع".. مضيفا: "سنعزز التدريبات والمناورات المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وسنوسع التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان".

من جانبه أكد أوستن أن التزام الردع الموسع الأمريكي يغطي النطاق الكامل لقدرات الولايات المتحدة، بما في ذلك قدرات الدفاع التقليدية والنووية والصاروخية.

 


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