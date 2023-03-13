نقيب الأطباء البيطريين يلتقى رئيس هيئة سلامة الغذاء لبحث إجراء تعيينات

كتبت ـ آية دعبس

التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، وذلك لبحث إجراء تعيينات للأطباء البيطريين بالهيئة، بأعداد مناسبة تكافئ المسؤوليات المطلوب تطبيقها للحفاظ على سلامة الغذاء، ووفقا لأهداف الدولة ورؤية القيادة السياسية فى توفير غذاء صحى آمن للمواطن.

وأوضح سليم، أن الهيئة والمحافظات تحتاج متوسط 6 آلاف طبيب بيطري كعدد مبدئي للمساهمة في تطبيق منظومة صحة وسلامة الغذاء للمواطن، موضحا أن المحافظات تعانى من عجز بأعداد الأطباء البيطريين نظرا لتوقف التعيينات منذ 1995، واستمرار خروج الأطباء البيطريين على المعاش.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين ، إلى أن الهيئة مختصة بمراقبة وفحص كافة مصادر الغذاء، إلا أن الطبيب البيطرى هو الوحيد المسئول بفحص الأطعمة ذات الأصل الحيوانى، مثل: اللحوم والأسماك والدواجن والحليب والبيض والزبدة وغيرهم، لافتا إلى أن الطبيب البيطرى مسئول عن التأكد من جودة وسلامة أكثر من 50% من غذاء المواطنين إجمالا.

كما تطرق الاجتماع إلى التنسيق والتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، بخصوص تقديم تدريبات متخصصة لإصقال مهارات الأطباء البيطريين الراغبين في العمل بمجال سلامة الغذاء.