حياة كريمة بالمنوفية.. 529 مشروعا بقرى مدينة الشهداء بنسبة تنفيذ 80%

المنوفية – محمود شاكر

قال المحاسب طارق أبو حطب، رئيس مركز ومدينة الشهداء بالمنوفية، إن مركز الشهداء يضم العديد من مشروعات حياة كريمة التى تهدف إلى النهوض بالريف المصرى، فى إطار المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى إطار الوصول إلى كل شبر من الريف المصرى.

وأكد أبو حطب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المشروعات التى تتم بمركز ومدينة الشهداء والموزعة على القرى المختلفة بالمركز وصلت إلى529 مشروعا متنوعا، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 8 %من إجمالى المشروعات المختلفة بالمركز والمدينة والقرى المختلفة.

وأوضح أبو حطب أن هذه المشروعات موزعة على "عمارات سكنية، مجمعات زراعية، نقط إسعاف، نقاط شرطة، كبارى، مدارس، مراكز شباب، بريد، مياة شرب، وحدات صحية، صرف صحى، تضامن إجتماعى، غاز، شبكات ألياف ضوئية، تبطين ترع، المواقف، أسواق، نقاط إطفاء، كهرباء، أبراج محمول، محطة سكة حديدية، رصف طرق".

وتابع أبو حطب أن المشروعات يتم متابعتها بشكل دورى من خلال المتابعة المستمرة للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الذى لا يدخر جهدا فى سبيل النهوض بتلك المشروعات والقضاء على أى معوقات من الممكن أن تعيق أستكمال تلك المشروعات.