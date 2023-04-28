جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب سبيكتين ذهبيتين بوزن كيلو جرام

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار أسيوط الدولي، برئاسة زين العابدين أحمد فؤاد كبير باحثين بدرجة مدير عام مدير الإدارة ووليد حسني عبدالباقي مدير إداره التفتيش، من ضبط محاولة تهريب سبيكتين ذهبيتين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي الركاب القادمين من الكويت على رحلة خطوط طيران اير كايرو القادمة من الكويت، أشتبه احمد ناجي رئيس القسم في راكب مصرى الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إسلام علي فوزي مهندس تشغيل، تحت إشراف حازم محمد عبدالهادي مدير إدارة الفحص تلاحظ وجود كثافات داخل حقائب الراكب.

وكلف أحمد ناجي مشرف الصالة، أمير زيدان وزينب حسن والاء شافع مأموري الجمارك بتفتيش حقائب الراكب؛ بحضور أحمد المراغي أمن جمركي تحت إشراف أسامة عبدالحليم مدير إداره الأمن بالاقصر، وأحمد محمد عبدالرحيم ومحمد محرز ومحمد الليثي بمكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود سبيكتين ذهبيتين بإجمالي وزن واحد كيلو جرام.

قرر محمد متولي مدير جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2023 وحرره عبدالله مصطفي.