تعرف على آخر تفاصيل ومستجدات مشروع قناطر ديروط الجديدة

يُعد مشروع قناطر ديروط الجديدة ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبرى علوى.
وفى التقرير التالى نتعرف على كافة تفاصيل مشروع قناطر ديروط:
1- نسبة تنفيذ المشروع بلغت 15% وتتجاوز البرنامج الزمنى المقرر
2 - البدء في أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت لإنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية
3- الانتهاء من الخوازيق الخرسانية للأساسات وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة فم بحر يوسف
4- نهو الأساسات الخرسانية لقنطرة الديروطية والعمل في
صب أكتاف القنطرة
5- جارى قفل حفرة الإنشاء بالستائر المفردة بالبر الأيمن .
6- جارى حفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من 18 بئر من إجمالي 32 بئر .
7- تم تنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات بالتنسيق مع وزارة الآثار ومحافظة أسيوط وشركة داي نيبون اليابانية.
8- يتم المحافظة على الشكل المتميز لمنشأ القناطر القديمة والمسجلة كمنشأ أثرى.
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