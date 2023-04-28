اليوم السابع
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تعرف على آخر تفاصيل ومستجدات مشروع قناطر ديروط الجديدة

الجمعة، 28 أبريل 2023 02:00 م
تعرف على آخر تفاصيل ومستجدات مشروع قناطر ديروط الجديدة قناطر ديروط الجديدة
كتبت أسماء نصار

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يُعد مشروع قناطر ديروط الجديدة ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية ، وذلك لتحسين عملية الرى في زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد هى "أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة"، وتوفير منظومة متطورة للتحكم فى تصرفات الترع التى تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لعمل كوبرى علوى.

 

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة تفاصيل مشروع قناطر ديروط: 

 

1- نسبة تنفيذ المشروع بلغت 15% وتتجاوز البرنامج الزمنى المقرر

2 - البدء في أعمال الردم لتنفيذ السد المؤقت لإنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية

3- الانتهاء من الخوازيق الخرسانية للأساسات وتركيب الستائر المعدنية المزدوجة بقنطرة فم بحر يوسف 

4- نهو الأساسات الخرسانية لقنطرة الديروطية والعمل في 

صب أكتاف القنطرة

5- جارى قفل حفرة الإنشاء بالستائر المفردة بالبر الأيمن .

6- جارى حفر وتجهيز آبار النزح والمراقبة لزوم منظومة التجفيف حيث تم الانتهاء من 18 بئر من إجمالي 32 بئر .

 7- تم تنظيف قناطر ديروط القديمة من المخلفات بالتنسيق مع وزارة الآثار ومحافظة أسيوط وشركة داي نيبون اليابانية.  

8-  يتم المحافظة على الشكل المتميز لمنشأ القناطر القديمة والمسجلة كمنشأ أثرى. 


ديروط

قناطر ديروط

وزارة الرى

مشروع قناطر ديروط



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