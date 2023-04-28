تسارع معدل التضخم فى فرنسا إلى 5.9% خلال أبريل

فاطمة شوقى

يشهد من جديد معدل التضخم فى فرنسا تسارعا خلال أبريل ليصل إلى 5.9 ٪ على أساس سنوى، بعد أن تباطأ فى مارس (5.7 ٪) وفقا لتقدير أولى ذكره اليوم ،الجمعة، المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذى أوضح أن التضخم مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة والخدمات.

وذكر المعهد الوطنى أن تكلفة منتجات الطاقة (الغاز والكهرباء والنفط) ارتفعت بنسبة 7٪ بين إبريل 2022 وإبريل 2023 ، بعد زيادة طفيفة بنسبة 4.9٪ على أساس سنوى فى مارس ، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

من ناحية أخرى ، كان ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية أقل تسارعا مما كان عليه فى مارس، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 14.9٪ على أساس سنوى بعد أن وصلت إلى 16٪ فى الشهر السابق، حسب المعهد الوطنى للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

ويتعلق التباطؤ فى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية فى إبريل بشكل أساسى بالمنتجات الغذائية الطازجة، التى ارتفعت تكلفتها بنسبة 10.2٪ على أساس سنوى، بعد أن قفزت بأكثر من 17٪ فى مارس، كما ارتفعت المنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 15.8٪ على أساس سنوى وهو معدل مماثل تقريبا لمعدل الشهر السابق (حيث سجل 15.7٪).

وعلى الرغم من تسارع مؤشر أسعار المستهلك من جديد على مستوى سنوى فى أبريل، إلا أن تقدمه لايزال أقل من الذى تم تسجيله فى فبراير (6.3 ٪ على أساس سنوى) وهو الشهر الذى شهد الذكرى السنوية الأولى للعمليات العسكرية الروسية والتى تسببت فى ارتفاع أسعار الطاقة فى أوروبا فى عام 2022 وسجل التضخم فى فرنسا وأوروبا مستويات لم تشهدها منذ عدة عقود.

كما أوضح المعهد أن الناتج المحلى الإجمالى ارتفع بشكل طفيف، مشيرا إلى أن نمو النشاط الاقتصادى الفرنسي بلغ 0.2٪ فى الربع الأول من عام 2023 ، مدعوما بمستوى الإنتاج الصناعى والتجارة الخارجية.