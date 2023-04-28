القبض على سيدة قتلت طفلها بمركز فاقوس فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على سيدة؛ لاتهامها بقتل طفلها وتقطيع جثته في قرية أبو شلبي التابعة ل مركز فاقوس ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بضبط ربة منزل؛ متهمة بقتل طفلها في منزلها بدائرة مركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز فاقوس.

تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيق.