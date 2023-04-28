اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 05:21 م
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القبض على سيدة قتلت طفلها بمركز فاقوس فى الشرقية

الجمعة، 28 أبريل 2023 05:11 م
القبض على سيدة قتلت طفلها بمركز فاقوس فى الشرقية حملة أمنية - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية القبض على سيدة؛ لاتهامها بقتل طفلها وتقطيع جثته في قرية أبو شلبي التابعة لمركز فاقوس، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بضبط ربة منزل؛ متهمة بقتل طفلها في منزلها بدائرة مركز فاقوس.
 
وتبين من التحريات الأولية أن السيدة منفصلة عن زوجها منذ 3 سنوات، وقتلت طفلها البالغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز فاقوس.
 
تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيق.
 
 

فاوقس

الشرقية

محافظة الشرقية

أم تقتل طفلها

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