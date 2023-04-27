غرق شاب في بحر فاقوس بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه بحر فاقوس بناحية ميت العزب بمركز فاقوس، وتم نقل الجثة عقب انتشالها إلى مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول شاب، عمره 30 سنة، مقيم بناحية العزاوية بمركز أبو كبير، جثة هامدة إدعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقا في مياه بحر فاقوس بناحية ميت العز بمركز فاقوس، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.