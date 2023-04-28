"الحضارة المصرية القبطية" محاضرة بالمعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية 2 مايو

وقال المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، إن الندوة تأتى ضمن سليه ندوات فى الخقب التاريخية المختلفة عن الحضارة المصرية القديمة والندوة تتحدث عن الحضارة القبطية القديمة وعراقتها وتفاصيلها المختلفة.

وكان قد كرم المعهد الثقافي الفرنسى بالإسكندرية طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية من مدارس مختلفة المشاركين فى المشروع الوثائقى "على مسارات شامبليون" وحقق تفاعل كبير .

يذكر أن انطلق المشروع فى عدد كبير من مدارس الإسكندرية بدءًا من شهر أكتوبر لعام 2022 واستمر العمل فيه طوال الأشهر الماضية وتم تكريم الفريق الفائز والمشاركين.