الأرجنتين تستعد لأكبر موجة حارة مع تخصيص أماكن رعاية صحية لبعض الأمراض

فاطمة شوقى

تستعد الأرجنتين لأشد موجة حارة مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة في الوقت الذى تعانى فيه من موجة غير مسبوقة من الجفاف ، وقامت السلطات الأرجنتينية بتخصيص أماكن رعاية صحية ومراكز مخصصة لعلاج الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن الأرجنتين تعتبر من الدول المعرضة لخطر شديد بسبب موجات الحر بسبب تغير المناخ والتي تهدد بوجود آلاف الوفيات.

وتصل درجات الحرارة في الأرجنتين الى 40 درجة مئوية

وشهدت الأرجنتين موجة حر غير مسبوقة خلال مارس الماضى ، مع تسجيل أعلى درجات حرارة لها منذ 63 عاما، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، ويصاحبها موجة جفاف شديدة مع نقص حاد في الأمطار، وهو ما أثر بشكل مباشر على انتاج فول الصويا.

وقالت وكالة "تيلام" الأرجنتينية إن متوسط ​​درجات الحرارة القصوى للأيام العشرة الأولى من الشهر قد ارتفع بين 8 و 10 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي في وسط شرق البلاد، وتجاوزت درجة الحرارة في بداية الموسم 30 درجة مئوية.

وأشارت الوكالة إلى أن موجة الحر ضربت في الأسابيع الأخيرة انتاج فول الصويا مرة آخر ، مما قد يحدد انخفاض جديد في تقديرات الإنتاج لموسم 2023.

في أحدث تقدير شهري لها ، خفضت بورصة روزاريو (BCR) تقدير إنتاج البذور الزيتية بمقدار 7.5 مليون طن إلى 27 مليونًا ، مما يعني انخفاضًا بنسبة 45 ٪ مقارنة بالحجم المتوقع في بداية الحملة ، والمقدر بنحو 49 مليون طن.

وقال كريستيان روسو ، رئيس الدليل الاستراتيجي للزراعة بورصة روزاريو " من الممكن أن نتعرض لخسائر تصل الى 50% في انتاج فول الصويا".

وتعانى الأرجنتين من صعوبات اقتصادية منذ سنوات، ويعيش معظم السكان الآن فى فقر، وتحاول حكومتها وقف ارتفاع الأسعار من خلال وضع حد أقصى لأسعار المواد الغذائية والمنتجات الأخرى، لكن قطاعى الطعام والشراب شهدا أكبر زيادة فى الآونة الأخيرة، حيث نمت الأسعار بنسبة 9.8% فى فبراير مقارنة بشهر يناير.