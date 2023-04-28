"إمتى يخلص؟".. سؤال الرئيس السيسى للاطمئنان على موعد إنهاء إنشاءات الأسواق

كتب – محمد الجالى

https://www.facebook.com/watch/?v=253661187120647

في إطار متابعة الجهود الجارية من إنشاء أسواق النصف جملة، لخدمة المواطنين، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المناطق في محافظة القاهرة، والتي شملت المواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، أسواق أحمد فخري وحسن المأمول وفي حي المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود وسوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة.

وناقش الرئيس السيسي، القائمين علي تنفيذ الإنشاءات في أسواق النصف الجملة.

وكرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، طرحه علي القائمين علي تنفيذ الإنشاءات سؤالاً وهو "إمتى يخلص ده؟" ويحاول خلال الوقوف على موعد محدد لتسليم الإنشاءات ما، حرصًا منه على إنجاز الإنشاءات لتسيير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وسأل الرئيس السيسي، عن موعد انتهاء المشروع، وقال الرئيس إن ذلك سيحدث نقلة كبيرة جدا.