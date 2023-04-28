إصابة 10 أشخاص فى حوادث مرورية متفرقة بالمنيا

أصيب 10 أشخاص، فى حوادث مرورية متفرقة بالمنيا، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق البويطي، المتفرع من الصحراوي الغربي أمام الوحدة المحلية بصندفا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 5اشخاص يقيمون في مركز بني مزار، وتم تقلهم إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقي مدير الأمن، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الزراعي السريع، أمام قرية البرجاية في مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة شخصين ، ويقيمان بمدينة المنيا.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي ، بالقرب من قرية بني حسن الشروق بمركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ويقيمون في حلوان بمحافظة القاهرة.

تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.