إصابة 3 أشخاص فى 3 حوادث بكرداسة ومدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب 3 أشخاص في 3 حوادث مرورية بمدينة 6 أكتوبر وكرداسة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وتبين من خلال الفحص، تصادم سيارة بتروسيكل، مما أسفر عن إصابة شخص، وتمن نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بكرداسة، وتبين من خلال التحريات اصطدام سيارة بعامود إنارة، مما أسفر عن إصابة قائد السيارة.

وأصيب شخص في حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، بطريق الواحات، اتجاه صينية الواحات، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.