وزير الشباب والرياضة يشهد بانوراما التنمية الرياضية بشمال سيناء

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بانوراما التنمية الرياضية باستاد العريش بمشاركة 2000 مشارك ومشاركة من أبناء سيناء وذلك ضمن احتفالات عيد تحرير سيناء خلال بمحافظة شمال سيناء وذلك لنشر ثقافة الممارسة الرياضية في جميع مدن المحافظة.

يأتى ذلك من خلال تنفيذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر بالمحافظات الحدودية.

بدأ الكرنفال بماراثون رياضي وعروض ولقاءات للمشروعات القومية ثم إطلاق دوري الأندية الصغيرة بالأحياء الشعبية كأول محافظة ينطلق منها الدوري بلعباته الثلاث ومعسكر الرياضة من أجل التنمية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بمشاركة 500 فتاة وأيضا فريق النسور للياقة البدنية بشمال سيناء ومشروع ألف بنت ألف حلم والمشروع الرياضي للفتاة والمرأة والمشروع الرياضي لذوي الاحتياجات الخاصة ثم ختام للأنشطة المنفذة.

في كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بتنمية سيناء في كل المجالات، وفق رؤية واستراتيجية واضحة تتضمن تنفيذ برامج تنموية متعددة على أرضها ولخدمة أهلها خاصة الشباب.

وأشار الوزير أن الوزارة تهتم باستراتيجية متطورة لبناء الشباب السيناوي واكتشاف المواهب المختلفة بينهم وتبنيها، من خلال خطط لتنمية الشباب والنشء والطلائع على المستوى الرياضي والثقافي والاجتماعي والتقني وتوعية الشباب وتنمية قدراتهم؛ لتوفير فرص العمل التي تواكب متغيرات العصر الرقمي والتكنولوجي وتعزيز مشاركتهم السياسية والاقتصادية في المجتمع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والخاص.

حضر اللقاء كل من اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء، الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور عبد الاول محمد مساعد الوزير للأداء الرياضي، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، الدكتور محيي معروف رئيس الإدارة المركزية للإستثمار، الدكتور إيهاب بيتا مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام القاعدة الشعبية، والدكتور علاء جاب الله مدير عام الاتصال السياسي.











