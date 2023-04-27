ميناء الإسكندرية: شحن وتفريغ 33 سفينة خلال 24 ساعة

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استقرار في حركتي التداول والملاحة خلال إجازتي عيد الفطر المبارك و تحرير سيناء في ضوء ما أصدرته ميناء الإسكندرية، برئاسة اللواء بحري نهاد شاهين من تعليمات لكافة الادارات والمعنيين بالهيئة لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

وفي سياق متصل، شهدت حركة الملاحة والتداول بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 24 ساعة الماضية نشاطا ملحوظا، وتم دخول وخروج 23 سفينة إلى أرصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة خلال 24 ساعة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 33 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 24 ساعة إذ تم تداول 1185 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ بلغت الحاويات الصادرة 425 والواردة 760 حاوية مكافئة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 183ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة.