محافظ الغربية يكرم 3 من أسر الشهداء خلال الاحتفال بتحرير سيناء

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، احتفال المحافظة بالذكرى 41 لتحرير سيناء الغالية وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، و يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة أكثر من 150 شابا وفتاة من أبناء المحافظة.

و قدم طلاب التربية والتعليم بالمحافظة فقرة غنائية تم عرض فيها مجموعة من الأغاني الوطنية والحماسية المحفورة في تاريخ وذاكرة المصريين ويتغنى بها قلوبهم قبل ألسنتهم.

وأشاد محافظ الغربية والحاضرون بالمواهب الفنية المقدمة إلى جانب المستوى الثقافي الراقي والوعي الذي يتمتع به شباب المحافظة، كما شاهد الجميع الفيلم التسجيلي "سيناء أرض الفيروز" الذي يروي قصة كفاح المصريين ضد الغزاة والمستعمرين على مر العصور.

وأوضح المحافظ أن سيناء كانت أرضا وساحة للمعارك والحروب على مدار التاريخ، وظلت أرض الفيروز هي درع الحماية الأبدية لمصر، حيث شربت أرضها من دماء شهدائنا مع تعاقب العصور والأجيال، حيث استطاع جنودنا البواسل تحريرها في التاريخ الحديث مرة من العدو الصهيوني في انتصارات أكتوبر ومرة أخرى من الإرهاب الأسود، وقيادتها نحو البناء والتنمية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واختتم رحمي الاحتفالية بتكريم 3 من أسر الشهداء وهم : أسرة الشهيد البطل نقيب/ محمود الدسوقي الدسوقي، أسرة الشهيد البطل رقيب / محمود السيد محمد الجمل وأسرة الشهيد البطل جندي / سعيد محمد عبد العزيز الشيشيني.