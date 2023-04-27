مستشار محافظ الشرقية للزراعة يوضح طرق الوقاية من آفات المحاصيل الصيفية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كشف الدكتور محمد حجاب أستاذ بمركز البحوث الزراعية معهد بحوث وقاية النباتات والمستشار العلمى لمحافظة الشرقية لقطاع الزراعة والرى، عن معلومات مفيده للمزارعين لحمايتهم من الإصابة بالآفات مثل الحشائش والحشرات في نباتات البرسيم، وهو الحامول والسريس والتى تقاوم بإستخدام تقاوى نظيفة خالية من بذور الحشائش.

وأضاف لـ "اليوم السابع" أنه من الممكن اجراء رية كدابة وتترك الأرض بعد تلك الرؤية لمدة 15يوم، ثم يتم الحرث والزراعة يستخدم مبيد بازجران بمعدل 500 سم يوضع على 200 لتر ماء للفدان بعد 25 يوم من الزراعة للسريس والكبر والشبيط. وتتم مكافحة الحامول برش البقع المصابة بمبيد راوند أب حيث ترش البقع المصابة معدل 7 إلى 10سم / 20 لتر ماء بإستخدام رشاشة ظهرية أو 70 إلى 100 سم راوند أب / 200 لتر ماء ويمكن إستخدام ذلك وقائيا بعد الحشة الثانية والثالثة بأسبوع إلى 10 أيام.

وعن أهم الآفات الحشرية ومكافحتها قال:

1- دودة ورق القطن: خاصة فى الزراعات المبكرة وتحدث الإصابة أيضا فى نهاية الموسم ويؤثر ذلك على زراعات الذرة والقطن وتقاوم بمبيد لانيت 300 جم/ 200 لتر ماء يرش على الفقس الحديث، ويجب إضافة 20 لتر سولار عند رى البرسيم الرباية للقضاء على أطوار الحشرة.

2- القواقع: حيث توجد فى مساحات البرسيم القريبة من المصارف وتظهر فى الحشة الثانية والثالثة بكثرة ويكون تأثيرها على رائحة البرسيم تتغذي عليه وتسبب له مشاكل صحية كسوء الهضم ،ولها رائحة زفارة السمك مما يجعل الحيوان يبتعد عن التغذية عليها، وتقاوم فى المساحات الكبيرة بكبريتات النحاس التوتيا الزرقاء 50 جم /200 لتر ماء بعد الحش بـ10 إلى 15 يوم، والفاصل بين الرش والتغذية من 10 إلى 15 يوم أو وضع نصف كيلو توتيا زرقاء فى كيس قماش مربوط فى فتحة الرى للفدان.

3- سوسة ورق البرسيم لمكافحتها وتعريض سطح التربة للشمس يقضي علي كثير من الحشرات وكذلك للتخلص من الأطوار المختلفة للحشرات وعند الضرورة القصوي يستعمل مبيد لانيت 90% بمعدل 300جم / فدان أو مبيد سليكرون 72% بمعدل ثلاث أرباع لتر ظ فدان ويمنع تغذية المواشي علي تلك النباتات إلا بعد أسبوعين علي الأقل من الرش ، ويفضل عدم استخدام المبيدات الحشرية علي النباتات حيث أنها تستعمل علف المواشي مع الاعتماد علي الأعداء الطبيعية يكون له الأثر الكبير في نجاح المكافحة الحيوية للتقليل من تلوث الغذاء والبيئة ايضا تكافح باستخدام مركبات بديله طبقا للمعدل الموصي به .



