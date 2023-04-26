‫رئيس البحوث الزراعية يفتتح حصاد المحاصيل الشتوية بمحطة سخا بكفر الشيخ.. صور

كتبت أسماء نصار

افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية يرافقه الدكتور أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات والدكتور مجاهد حلمي وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية والدكتور حاتم الحمادي رئيس الادارة المركزية للإرشاد الزراعي موسم حصاد المحاصيل الشتوية بمحطة سخا للبحوث الزراعية.

وشملت الزيارة افتتاح حصاد محصول الكتان والقمح، حيث شهدت الزيارة حصاد باكورة أصناف القمح واحدثها مصر 4 درجه الاساس وزياره لحقول الإكثار للاصناف المختلفه مثل مصر 3 وسخا 95 و جيزه 171 وأحدث الأصناف سخا 96 وقد أشاد "سليمان" بمستوي التجانس والنقاوة للاكثارات بالمحطة.

ووجه سليمان الشكر للباحثين والعاملين علي الجهد المبذول وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدف من تقاوي الاساس بما يحقق الخطه المعتمده قصيرة الاجل لتغطيه كامل المساحه بالتقاوي المعتمده.

كما قام رئيس مركز البحوث الزراعية ومرافقوه بزيارة البيوت المحميه للبرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر والمعرض الخاص بهجن الذرة الشامية بالمحطة وفي ختام جولته شدد رئيس المركز علي اهميه البحوث التطبيقية لمواجهه تحديات الانتاج بما يضمن تحقيق الامن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية.