محافظ بنى سويف يكرم الفائزة ببرونزية ببطولة العالم لرفع الأثقال فى ألبانيا

بنى سويف هانى فتحى

كرم المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ، الطالبة "بسمة رمضان عبد الوهاب" لاعبة منتخب مصر للناشئين فى لعبة رفع الأثقال من المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى، بمناسبة فوزها بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في بطولة العالم للشباب، والتي استضافتها دولة ألبانيا فى الفترة من 25 مارس 2023 حتى الأول من أبريل الجارى.

جاء ذلك خلال استقباله لللاعبة "بمكتبه"، حيث أهداها شهادة تقدير لتميزها وإنجازها الكبير في تحقيق ميدالية ومركز متقدم على مستوى العالم، واستطاعت أن تكون خير سفيرة لبلدها ورفعت علم مصرفى محفل دولى، مؤكدا أن بني سويف تزخر بالمواهب فى مختلف المجالات والميادين، التى لن ندخر جهدا فى اكتشافهم وتقديمهم للمنتخبات والمسابقات المحلية والدولية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

فيما أعربت اللاعبة عن تقديرها لمحافظ بني سويف وسعادتها بهذا التكريم الذى لا يعتبر الأول، خاصة أن سبق وكرمها المحافظ في يناير الماضى، بعد مشاركتها في البطولة العربية تحت 17 عاما بسوريا، وتمكنت خلالها من حصد 3 ميداليات ذهبية لمصر في رفع الأثقال وزن 45 كجم، مؤكدا على أن استمرار دعم وتكريم المحافظ لها ولأسرتها هو تكريم لها من الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الراعى الأول للرياضة والرياضيين.

شهد التكريم حضور مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وهشام الجبالى وكيل المديرية لقطاع الرياضة، والدكتورة إيمان حسين مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى ببنى سويف، والكابتن أحمد عبد العزيز مدرب بمنتخب مصر لرفع الأثقال، والكابتن مصطفى عبد العزيز مدرب اللاعبة ببنى سويف.