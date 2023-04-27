محافظ بنى سويف يكرم الشيخ نادى سعد الفائز بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

بنى سويف- هانى فتحى

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الشيخ نادي سعد جابر، بعد فوزه بالمركز الأول في المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم، والتي نظمتها المملكة الأردنية، وشارك فيها متسابقون من أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية.

جاء ذلك خلال استقباله للشيخ "نادي" من ذوي الهمم والبصيرة، وبحضور شقيقه، معربا عن سعادته البالغة لتكريمه للمرة الثانية، بعد لقائه به أبريل العام الماضي على خلفية تكريمه كأحد النماذج المشرفة في احتفالية ليلة القدر"رمضان قبل الماضي" التي نظمتها وزارة الأوقاف، وحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

في المقابل عبر" نادي" عن تقديره للمحافظ لحرصه على لقائه وتهنئته وتكريمه مرتين خلال أقل من عام، مشيرا إلى أنه يستشعر فضل الله أن وفقه يسر له حفظ كتابه واتقانه، بما يمثل دافعا قويا لتحقيق حلمه بأن يصبح داعية إسلامي، لنشر تعاليم الدين السمحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ "نادي"من ذوي الهمم والبصيرة"كفيف" من أبناء سمسطا ، حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة الأزهر ، مثل مصر في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم ، بناء على ترشيح وزارة الأوقاف، بعد فوزه في مسابقة حفظ كتاب الله ، وتكريمه خلال احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف في رمضان 1443هـ ، وفي حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.