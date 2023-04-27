السكرتير العام المساعد لبنى سويف يتفقد مشروع إنشاء محور الفشن الحر

بنى سويف هانى فتحى

أجرى اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف ، زيارة لمركز ومدينة الفشن، تفقد خلال لها مشروع محورالفشن الحر على النيل ، ورافقه خلال الزيارة الدكتور محمد بكري رئيس الوحدة المحلية، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل بالمشروع، والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ الإنجاز.

وتابع السكرتير العام المساعد مستجدات وسير العمل بالمشروع ، الذي تنفذه الهيئة العامة وزارة النقل، ضمن 5 محاور جار تنفيذها على النيل في الوجه القبلي ،حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 متر،"2 حارة مرورية بعرض"7.5متر في كل اتجاه"، ويشمل 25 عملاً صناعياً لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي "كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى المجرى المائي للنيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الصحراوي الغربى" ، بجانب 6 أنفاق على مدقات زراعية.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بالمتابعة المستمرة وضرورة الإلتزام بالجدول الزمني ، نظرا لأهمية المحور، الذي سيسهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن يخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، ويكون بديلاً مثالياً عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات.