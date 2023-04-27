محافظ أسوان: تنظيم مؤتمر لمناقشة المشروعات الخضراء والذكية مايو المقبل

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، إجتماعاً مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ.

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن محافظ أسوان عن تنظيم مؤتمر موسع فى منتصف مايو المقبل برعايته لمناقشة ومراجعة كافة المشروعات الخضراء والذكية عبر المنصة الإلكترونية للمبادرةhttp://www.sgg.eg ) ( التى سيتقدم بها أصحابها من أجل إختيار أفضل هذه المشروعات، والمشاركة بها في الدورة الثانية لهذه المبادرة الوطنية، على أن تتوافر فيها عناصر النجاح ، وأن تكون بدأ تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، ولكن تحتاج إلى تسليط الضوء عليها ودعمها.

وكلف المحافظ، مسئولي المديريات الخدمية بالتقدم بعدد 3 مشروعات على الأقل من أفكار العاملين وذويهم في هذه المديريات لإدراجها ضمن المشروعات التي سيتم عرضها في المؤتمر الموسع طبقاً للإشتراطات التي أعلنت عنها وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

وتناول الإجتماع التركيز على المستهدف من هذه المبادرة الوطنية من خلال التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ فى إطار تحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمى من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ، مع وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج ، بجانب تحقيق أهداف مصر فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع ، مع تعظيم إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ، وتمكين جميع محافظات مصر.

وكذلك الوصول إلى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً ، ونشر الوعى المجتمعى حول تحديات التغير المناخى وقدرات التكنولوجيا الحديثة ، فضلاً عن تمكين المرأة فى مجال مواجهة تحديات التغير المناخى والبيئة ، وإدماج كافة أطياف المجتمع فى إيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئى ، أما عن شروط التقديم فتتمثل فى أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة ، وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة ، وأن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية " أخضر ".

كما يتم المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات، وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.