اليوم السابع
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محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لانطلاق الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى

الخميس، 27 أبريل 2023 02:59 م
محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لانطلاق الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى إزالة التعديات على الأراضى - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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تستعد الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 21 ، والتى ستنطلق خلال الفترة من 29 إبريل وتستمر حتى 14 يوليو المقبل.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فى بيان صحفى، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية ، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.
 
وكلف المحافظ، مسئولى المحليات بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة لإعداد قاعدة بيانات لحالات التعدى على الأراضى التابعة لهم حتى يتسنى للأجهزة المعنية وضع جدول زمنى لإزالة تلك التعديات وتجهيز السيارات والمعدات والعمالة اللازمة للتعامل معها بالشكل المطلوب.
 
وفى هذا الإطار واصلت الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز محافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة البناء أو الزراعية حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لحالة تعدى على مساحة 150 م2 بنطاق قرية سلوا قبلى التابعة للوحدة المحلية لقرية الكاجوج ، وتم مصادة مواد البناء المستخدمة فى أعمال البناء ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى .
 

 


تعديات

ازالة

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